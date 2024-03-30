وزير الشباب والرياضة ينفي وجود أزمة بين محمد صلاح وحسام حسن

القليوبية إبراهيم سالم

نفى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجود أزمة بين الكابتن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، وبين لاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، مشيرا إلى أن فترة التوقف الأولى لم يشارك فيها اللاعب محمد صلاح للإصابة، مؤكدا أنه مع فترة اللعب الدولى فى يونيو المقبل سيكون صلاح قد تعافى تماما من الإصابة التى كان يعانى منها فى فترة سابقة، وسيشارك بقوة خلال هذه الفترة، ولا توجد خلافات.

جاء ذلك، خلال افتتاح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حمام السباحة الأولمبى الجديد لنادى سيتى كلوب فرع بنها، بحضور الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتى كلوب وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات المجموعة.

واشتملت الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة فى سيتى كلوب بنها صالات الجيم للرجال والسيدات وصالات وملاعب الألعاب الرياضية المختلفة فى حضور الأجهزة الفنية بالنادى، كما حضر عرضاً قدمه ناشئو وناشئات أكاديمية سيتى كلوب للسباحة بمناسبة افتتاح الحمام الأولمبى، استعرضوا خلاله المهارات الأساسية للعبة فى جميع فروعها.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى لا توجد أية أزمات ولا نختلق أية أزمات وهدفنا استقرار اللاعبين بالمنتخب وتقديم أداء متميز خلال الفترة المقبلة، وتحقيق مكاسب تنشر الفرحة على أبناء الوطن العاشق لكرة القدم.

وثمن الوزير، من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم الرياضة المصرية وتحديث البنية التحتية فى الإنشاءات الرياضية فى الجمهورية الجديدة، وهذا ما لمسناه فى افتتاح استاد العاصمة الجديد، مشيدا بدور أندية سيتى كلوب فى تطوير منظومة الاستادات واستغلال المساحات الغير مستغلة أفضل استغلال من اجل تحقيق النفع على كافة المواطنين من رواد تلك الأندية.