اليوم السابع
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السبت، 30 مارس 2024 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الروسي يتفقد عمليات تنفيذ طلبات الدفاع بالمجمع الصناعي العسكري

السبت، 30 مارس 2024 02:03 م
وزير الدفاع الروسي يتفقد عمليات تنفيذ طلبات الدفاع بالمجمع الصناعي العسكري وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
أ ش أ

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تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عمليات تنفيذ طلبات الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي الروسي.


وذكرت الوزارة في بيان اليوم / السبت / أن وزير الدفاع الروسي تفقد تنفيذ طلبات الدولة في مجال الدفاع بمؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي"، وعمليات إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة ومكونات الطيران والذخائر المضادة للطائرات .


وأكد البيان أنه منذ عام 2022، زاد إنتاج المجمع الصناعي بمقدار 3.5 مرة، وتتطور قاعدة الإنتاج بشكل نشط ويجري افتتاح مواقع جديدة ويتم بناء مرافق إنتاج إضافية"، منوها بأنه في العام الماضي تم تركيب حوالي 300 ماكينة جديدة في مواقع الإنتاج المختلفة.


ووجه الوزير بتسريع عملية بناء منشآت إنتاج جديدة للإنتاج العسكري.







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