وزير الخارجية الفرنسي: مصر والأردن في الخطوط الأمامية لمواجهة مأساة قطاع غزة

كتب أحمد جمعة محمد شرقاوى

قال وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنى، إننا اتفقنا على العمل معا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري والأردني، نقلته قناة القانرة الإخبارية، أن مصر والأردن في الخطوط الأمامية لمواجهة مأساة قطاع غزة.

وتابع، نحن ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، مضيفا أننا نبذل جهودا أوروبية عربية مشتركة للخروج من الأزمة في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

