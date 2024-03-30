وزير الخارجية الأردني: مازلنا نواجه رفضا إسرائيليا يؤدي إلى مزيد من المعاناة

كتب محمد شرقاوى

قال وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، إننا مازلنا نواجه رفضا إسرائيليا يؤدي لمزيد من المعاناة، مضيفا أن يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعلية لوقف الدمار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيريه المصري والفرنسى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك توافقا بشأن قضايا أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وتابع أن إسرائيل استخدمت التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، مؤكدا أنه يجب أن تفتح إسرائيل المعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

