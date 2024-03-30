اليوم السابع
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وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان حتمية تحقيق وقف إطلاق النار فى غزة

السبت، 30 مارس 2024 03:03 م
وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان حتمية تحقيق وقف إطلاق النار فى غزة سامح شكرى ونظيره الفرنسى
كتب أحمد جمعة

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يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، السبت، في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، جلسة مباحثات مغلقة مع وزير خارجية فرنسا، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة اكس. 

ثمن السفير أحمد أبو زيد، علاقات الصداقة الاستراتيجية مع فرنسا وتطلع مصر للارتقاء بها لآفاق أرحب، موضحا أن الوزيران أكدا حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الانسانية في غزة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك بين بين وزراء خارجية ومصر والأردن وفرنسا في قصر التحرير وسط العاصمة، عصر اليوم ، للتطرق لتطورات الأوضاع في غزة وسبل الدفع نحو وقف الحرب الاسرائيلية على القطاع.







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