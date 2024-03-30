اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 03:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مسئولين فى هونج كونج

السبت، 30 مارس 2024 02:00 ص
واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مسئولين فى هونج كونج بلينكن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الولايات المتحدة، عزمها اتخاذ خطوات لـ "فرض قيود" على تأشيرات العديد من المسئولين فى "هونج كونج"، على خلفية تدابير اتخذتها سلطات البلاد، رأتها واشنطن "مقلقة".


وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن الخطوة تأتى ردا على سن السلطات فى هونج كونج قانونا جديدا للأمن القومى يتضمن أحكاما "فضفاضة ومحددة بشكل غامض فيما يتعلق بالفتنة وأسرار الدولة والتعامل مع الكيانات الأجنبية".


وأبدى بلينكن تخوفه من أن استخدام هذه الأحكام فى "استهداف المعارضة" داخل هونج كونج وتطبيقها فى الخارج".


وأضاف البيان أن "القيود جديدة على التأشيرة؛ ستشمل العديد من مسئولى هونج كونج المسؤولين عن القمع المتصاعد على الحقوق والحريات".







بلينكن

أمريكا

هونج كونج

بايدن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة