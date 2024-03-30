نقل 16 ألف وجبة إفطار وسحور يوميًا.. جسر برى إنسانى من مصر إلى غزة (إنفوجراف)

يواصل الهلال الأحمر المصرى، بالتعاون والتنسيق الهلال الأحمر الفلسطينى يوميا تجهيز ونقل وجبات إفطار وسحور من مصر لقطاع غزة، لتصل للأشقاء ضحايا العدوان الإسرائيلى من النازحين بمناطق رفح.

يتم تجهيز الوجبات داخل المطبخ الإنسانى الكائن فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء على مدار الساعة، وداخله يتم طهى وإعداد وجبات الإفطار والسحور الطازجة، ونقلها يوميًا عبر الجسر البرى الرابط بين المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصرى وقطاع من خلال فريق من المتطوعين.

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هذه الوجبات مخصصة للأسر النازحة فى قطاع غزة، وتجهز بمركز الإمداد الغذائى بالمطبخ الإنسانى بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، بمعدلات إنتاج 16 ألف وجبة إفطار وسحور يوميًا مخصصة لأبناء قطاع غزة، وطهى 40 ألف رغيف خبز طازج عن طريق خط إنتاج الخبز بالمركز تنقل مع الوجبات، فضلًا عن تجهيز السلات الغذائية، وايصالها إلى النازحين فى قطاع غزة.

وأوضح أن مركز الإمداد الغذائى يدعم جهود الهلال الأحمر المصرى فى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتى مع استراتيجية الهلال الأحمر المصرى لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية فى ظل الظروف الحالية.