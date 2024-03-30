نقابة الأطباء: غدا آخر يوم لتواجد موظفي إدارة التراخيص الطبية بالمقر

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن آخر موعد لتواجد موظفي إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، في مقر نقابة الأطباء، لإنهاء كل إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة والقيد بالنقابة، للأطباء الجدد غدا الأحد الموافق 31 مارس 2024.

وكانت قد بدأت النقابة العامة للأطباء لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء دفعة 2024 بداية من يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، حيث تقوم النقابة باستخراج تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد، وفقا لجدول الأستقبال الآتى:

1- جامعة الأزهر بنات ( 9-10-11 مارس ) أيام ( السبت والأحد والاثنين ).

2- جامعة الازهر بنين ( 12-13-14 مارس ) أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس ).

3- جامعة عين شمس ( 16-17-18 مارس ) أيام ( السبت والأحد والاثنين ).

4- جامعة القاهرة ( 19-20-21 مارس ) أيام ( الثلاثاء والأربعاء والخميس ).

5- المتأخرين في تقديم طلبات القيد ( 23-31 مارس ) (جميع أيام الاسبوع ما عدا الجمعة ).

وقد أعلنت النقابة، عن إتاحة خدمة تسجيل البيانات وتحميل المستندات المطلوبة للقيد في سجلات النقابة وترخيص مزاولة المهنة عن طريق الأطباء بأنفسهم على الموقع الإلكتروني للنقابة، حيث يتم طباعة نموذج طلب الترخيص والقيد من الموقع وتوقيع الطبيب عليه، على أن يكون حضور الأطباء إلى مقر النقابة الفرعية أو العامة لتسليم أصول المستندات ودفع الرسوم والمصاريف فقط.