اليوم السابع
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ممر شرفى وزفة لحفظة القرآن الكريم فى الدقهلية.. اعرف التفاصيل

السبت، 30 مارس 2024 05:16 م
ممر شرفى وزفة لحفظة القرآن الكريم فى الدقهلية.. اعرف التفاصيل جانب من الممر الشرفى
الدقهلية شريف الديب

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شهدت قرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، احتفالية كبيرة بحفظة القرآن الكريم وعمل زفة وممر شرفي لهم ، لأكثر من 150 فتاة وشاب من الفائزين في مسابقة شهر رمضان العظيم تكريما وتكليلا لجهودهم.


وتقدم  الأطفال الحافظين للقرآن الكريم بالقرية،  وهم يحملون في أيديهم شهادات التكريم، وخلفهم زغاريد الأمهات فرحا بهذا المنظر، الذي يشرح صدورهم. وارتدت الفتيات وشاح لونه اخضر مكتوب عليه حافظة للقران، والأطفال وشاح مكتوب عليه حافظ للقرآن.

وردد المشاركون في مسيرة التكريم هتافات "لا اله الا الله ... محمد رسول الله ودول أحباب الله " "نور على نور .. وفي قلوبهم كلام الرحمن ".

الجدير بالذكر أن أعمار الفائزين تترواح  ما بين "5_17 " سنوات لافتين في رسالتهم أن نشر تعاليم الدين الإسلامي وحفظ القران الكريم.

وفي ذات السياق كان كرم الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية الطلاب والطالبات الفائزين بالتصفية النهائية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، على مستوى مركز بنى عبيد بتسليمهم شهادات التقدير والهدايا التذكارية إلى جانب مبالغ مالية مقدمة من أحدٍ المؤسسات الخيرية " الخيريه  تكريمًا لهذا لتفوقهم وحفظهم لكتاب الله،  وقدم لهم التهنئة بما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق والتحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكياته.


يذكر بأن العديد من قري محافظة الدقهلية، تنظم مسابقة لحفظة القران الكريم خلال شهر رمضان الكريم، ويتم تمرين الفائزين فيه

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جانب من الزفة 

 

الممر الشرفى
الممر الشرفى

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

ممر شرفى لحفظه القرآن الكريم
ممر شرفى لحفظه القرآن الكريم


 







الدقهلية

قرية ميت فارس

تكريم حفظة القرآن

ممر شرفي




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