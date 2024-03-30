مطار مرسى علم الدولى يستقبل 42 رحلة طيران دولية أوروبية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أكبر وصول طيران أسبوعى، حيث تصل 42 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 156 رحلة طيران أسبوعية تصل المطار بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة.

وتبين من رحلات الوصول اليوم أن من المقرر وصول 20 رحلة طيران من بولندا، و4 رحلات من التشيك، و8 رحلات من إيطاليا، 6 ألمانيا، ورحلة من العاصمة المحرية بودابست، ورحلة من هولندا، واخرى من دولة بلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط وتسهيل الاجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى 156 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة منها ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا والمجر وبلجيكا وهولندا، بزيادة بقرابة 9 رحلات عن معدلات الوصول خلال الأسبوع الماضى.