مصرع طفل وإصابة آخر إثر دهس سيارة لدراجتهما الهوائية بمنطقة الحوتة بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقى طفل مصرعه، وأصيب آخر، إثر حادث دهس سيارة لدراجة هوائية كانا يستقلانها، بطريق الحوته مركز ومدينة المنزلة، بمحافظة الدقهلية، تم نقل الطفل المصاب لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ علي جثمان الآخر تحت تصرف النيابة العامة

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بوقوع حادث دهس سيارة لطفلين أثناء استقلالهما دراجة هوائية بالطريق، ووفاة أحدهما.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الطفل إياد، ح، ع، 9 أعوام، مقيم قرية الحوته، مقيم قرية الحوته وإصابة عمر ش، 11عاما، بجرح في الفخذ.

تم نقل الطفل المصاب للمستشفي للوضع تحت الملاحظة الطبية، وتلقي العلاج اللازم، ووضع جثمان الطفل الآخر داخل ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



