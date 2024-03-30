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مستشفيات جامعة الإسكندرية تعلن خلو 91 وظيفة طبيب من دفعات مختلفة

السبت، 30 مارس 2024 07:00 ص
مستشفيات جامعة الإسكندرية تعلن خلو 91 وظيفة طبيب من دفعات مختلفة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت مستشفيات جامعة الإسكندرية عن خلو 91 وظيفة من وظائف الأطباء من دفعة أكتوبر 2021و2022 وأسنان يوليو 2020 وذلك فى مستشفيات جامعة الإسكندرية، ومعهد البحوث الطبية لوظائف الإكلينيكية.

 

ويأتى إعلان التقدم للوظائف للأطباء المقيمين الذين سبق لهم أن أبدوا رغباتهم أن يكونوا فى قائمة الاحتياطى فى الاجتماع الذى عقد فى سبتمبر 2023 وذلك حسب الترتيب والمجموع التراكمى المطلق لنفس الدفعة.


كما أعلنت مستشفيات جامعة الإسكندرية أنها سوف تعقد جلسة علنية يوم السبت 20 إبريل 2024 بمركز المؤتمرات بالقاعة الصغرى لاختيار الوظائف طبقا للقرار الوزارى رقم 1161 بتاريخ 30 مايو 2011 الصادر بشأن اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين بنفس الشروط الواردة سابقا وذلك من التخصصات المختلفة.

 

 

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