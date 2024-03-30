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مدبولى: الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة

السبت، 30 مارس 2024 02:16 م
مدبولى: الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة الدكتور مصطفي مدبولي
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة، قائلا: "الأمور رجعت لطبيعتا ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية"، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.

وأوضح رئيس الوزراء ، أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة، موضحا أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل .

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة.

 







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