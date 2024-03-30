محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ويغلق المحال المخالفة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، ويغلق عدد من المحال التجارية لمخالفة القانون، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط، مؤكدًا على أنه لن يسمح بالتعدي على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون أي تعديات.

أكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق مدينة كفرالشيخ الحضرى المطور بشارع صلاح سالم، موجهًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كلف محافظ كفرالشيخ، برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الإنتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مضيفًا أن حملات إزالة الإشغالات بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط مستمرة لتحقيق السيولة المرورية.

التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وصدر أوامر فورية بتنفيذها، وعبر المواطنين عن سعادتهم بتواصل محافظ كفرالشيخ معهم، وسرعة استجابته لمطالبهم، وحل مشاكلهم، مؤكدين على دور محافظ كفرالشيخ في تحسين الخدمات المقدمة في المحافظة.



جانب من حملة لازالة الاشغالات



محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع