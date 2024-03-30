اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 04:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين في السوق الجديد

السبت، 30 مارس 2024 02:59 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين في السوق الجديد جانب من جولة التفقد
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت ، أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور  اللواء دكتور سامح العزب، مدير ادارة المرور ، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، السوق المطور، والذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك للتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق، وخدمات الأمن والنظافة والمرافق.

 

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية السوق المطور في تنظيم حركة المرور والانضباط في الشوارع والقضاء على الأسواق العشوائية، ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفرالشيخ.

 

شدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الحفاظ على نظافة السوق واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفرالشيخ، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

تفقد المحافظ للسوق الحضري
تفقد المحافظ للسوق الحضري

 

جولة محافظ كفر الشيخ في السوق الحضري
جولة محافظ كفر الشيخ في السوق الحضري

 

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تسكين الباعة الجائلين
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تسكين الباعة الجائلين






كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

سوق حضري

باعة جائلين

محافظة كفر الشيخ

الجمهورية الجديدة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة