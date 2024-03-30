لو بتمارس الرياضة فى رمضان.. 6 نصائح هامة لازم تعرفهم

كتبت آية دعبس

نصح المعهد القومى للتغذية بممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار بحوالى من 2 إلى 3 ساعات بعد صلاة التراويح، مشيرا إلى أن هذا هو الخيار الصحى والأفضل خلال شهر رمضان، لافتا إلى أنه يمكن ممارسة الرياضة أثناء الصيام وبشكل آمن إذا تحققت من عدة شروط، هى:

1- عدم الإصابة بأمراض مزمنة، مثل: البول السكرى، أمراض الكلى أو الكبد أو القلب وغيرها.

2- عدم ممارسة الرياضة فى الجو الحار.

3- إيقاف الرياضة مباشرة عند الشعور بالتعب أو الدوخة أو الإجهاد.

وللحفاظ على الصحة خلال ممارسة الرياضة، لابد من اتباع التالى:

1- تناول كمية كافية من الكربوهيدرات التى تخزن فى الكبد والعضلات ويستهلكها الجسم وقت أداء التمارين والتدريب.

2- أشرب كمية كافية من الماء والسوائل قليلة السكر خلال فترة الإفطار حتى السحور.

3- قلل من تناول الأطعمة ذات المحتوى العالى من الملح والسكر.

4- تجنب التدخين وقلل المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاى.

5- من الأفضل تناول أغذية غنية بالبروتين بعد التمرين والتى تعمل على استعادة العضلات لكفاءتها.

6- لا تتناول الأطعمة الجاهزة لأن معظمها يحتوى على الدهون المتحولة كالسمن والزبدة الصناعى والتى تضر الصحة.