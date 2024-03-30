لقاء وطني مشترك لتكثيف أطر التعاون بين الأزهر والأوقاف والإفتاء والكنيسة

كتب لؤى على

احتضن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صباح اليوم 30 مارس 2024م لقاء وطنيًّا مشتركًا حضره كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وممثل الكنيسة المصرية الأرثوذكسية القمص بولس حليم، والقمص مينا صبحي، و محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، ومدحت فايد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.



وكان قد تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ، وأشاد بمستوى التطور شديد الرقي الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقد وجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمامه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذي يليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة برئاسته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11887 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار جنيه ، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل) ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.