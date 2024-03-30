كبسولة × القانون.. حالة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور للإعدام

كتب إيهاب المهندس

أقوال الشهود تأتي في قائمة أدلة الثبوت في الدعاوي، وأقوال الشاهد قد تبرأ متهما وتدين آخر، ومن يشهد زور يعاقب بالحبس، وقد تصل للإعدام اذا تسببت الشهادة في إعدام متهم وتم تنفيذ حكم الإعدام.

ونصت المادة 295 من قانون العقوبات علي إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

وفيما نصت المادة 296 من القانون علي: كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.