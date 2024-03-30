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فصل الكهرباء عن 5 مناطق ببيلا فى كفر الشيخ 4 ساعات غدا لأعمال صيانة

السبت، 30 مارس 2024 10:35 م
فصل الكهرباء عن 5 مناطق ببيلا فى كفر الشيخ 4 ساعات غدا لأعمال صيانة انقطاع الكهرباء-أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالمدينة، غداً الأحد، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي بدر «لوحة توزيع بيلا القديمة» بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم السبت، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها بمدينة بيلا هي: «القشلان - السماحي - زوبة - بدر - المركز القديم»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والوحدة الصحية والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.

 

 







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