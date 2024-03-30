اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 01:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بالقاهرة

السبت، 30 مارس 2024 12:29 م
ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (قهوجى- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) مستأجر شقة سكنية بدائرة القسم وإستغلالها كمصنع بدون ترخيص لتعبئة وتغليف وبيع منتج غذائى "يحمل إحدى العلامات التجارية" وبيعه لأصحاب متاجر الجملة والتجزئة بأرخص من سعرها الرسمى، وبحوزته ( كمية من مخلفات المنتج الغذائى وزنت 8 طن- 6 آلاف كرتونة مقلدة تحمل العلامة التجارية المشار إليها - ماكينة تغليف).


بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأقر بتعامله مع (عامل بمطبعة- مقيم بدائرة القسم) لطباعة كافة الملصقات والعلب الكرتونية التى تحمل العلامة التجارية المشار إليها "تم ضبطه".







مصنع بدون ترخيص

أمن القاهرة

القبض على قهوجى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة