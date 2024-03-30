ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (قهوجى- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) مستأجر شقة سكنية بدائرة القسم وإستغلالها كمصنع بدون ترخيص لتعبئة وتغليف وبيع منتج غذائى "يحمل إحدى العلامات التجارية" وبيعه لأصحاب متاجر الجملة والتجزئة بأرخص من سعرها الرسمى، وبحوزته ( كمية من مخلفات المنتج الغذائى وزنت 8 طن- 6 آلاف كرتونة مقلدة تحمل العلامة التجارية المشار إليها - ماكينة تغليف).



بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأقر بتعامله مع (عامل بمطبعة- مقيم بدائرة القسم) لطباعة كافة الملصقات والعلب الكرتونية التى تحمل العلامة التجارية المشار إليها "تم ضبطه".