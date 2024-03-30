ضبط طفل ووالده في حادث مصرع طفلين إثر تصادم سيارة ودراجة نارية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط طفل ووالده، لاتهامهما في حادث تصادم سيارة يقودها الطفل ومملوكة لوالده بدراجة نارية يستقلها طفلين، والذي أسفر عن مصرع الطفلين بناحية قرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بناحية قرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع الطفلين: "محمد عبدالله سيدهم" و"محمد فتحي عزوز" 15 عاما،وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفيي بلبيس والزوامل المركزي.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلين التي أودت بحياتهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارةر بع نقل يقودها طفل لم يبلغ 18 عاما صديقهما وبين دراجة نارية (موتوسيكل) يستقلانه.

وتبين أن الطفل المتسبب في الحادث كان يقود سيارة والده ويعمل بها على خط السير، فيما تم ضبط الطفل ووالده، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.