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رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة يكرم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم

السبت، 30 مارس 2024 09:01 م
رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة يكرم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برعاية المهندس عادل حسن رئيس الشركة، الحفل السنوي لتكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم

 
وكرم المهندس عادل حسن، الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة، حيث تنافس "55" متسابقاً، منهم 14من العاملين،41 من أبناء العاملين، في حفظ القرآن الكريم كاملاً، ونصف وربع القرآن. وشهدت فعاليات الحفل تسليم شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين.

وأشار رئيس صرف القاهرة الكبرى، أن تكريم حفظة القرآن الكريم يأتي في إطار حرص الشركة على تشجيع وتحفيز العاملين وأبناءهم على حفظ آيات كتاب الله والعمل بما جاء به وإن القرآن منهج معاملات ،وعبر حسن عن سعادته لحفظه القرآن من صغار السن.

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (1)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (1)

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (2)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (2)

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (3)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (3)

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (4)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (4)

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (5)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (5)

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (6)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (6)

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (7)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (7)

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (8)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (8)

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (9)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (9)

تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (10)
تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم بشركة الصرف الصحي (10)

 







الصرف الصحي

القاهرة الكبرى

القرآن الكريم



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