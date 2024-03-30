رئيس الوزراء: 4 قطاعات إنتاجية سيتم التركيز عليها الفترة المقبلة

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 5 مصانع متواجدة بالعاشر من رمضان، وبهم مصنعين لكبرى شركات العالم، وهو رسالة ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.

وتابع فى تصريحات له عقب جولته بعدد من المصانع بالعاشر من رمضان، أن مستقبلنا الكبير ,لضمان نمو الاقتصاد لابد وإن تعتمد على القطاعات الإنتاجية، وهناك 4 قطاعات إنتاجية سيتم التركيز عليها الفترة المقبلة" الزراعة - السياحة- الصناعة- الاتصالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.