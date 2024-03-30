رئيس الوزراء: وجود مصانع لكبرى الشركات العالمية رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى

كتبت ـ هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 5 مصانع متواجدة بالعاشر من رمضان، وبها مصنعان لكبرى شركات العالم، وهو رسالة ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.

وتابع فى تصريحات له عقب جولته بعدد من المصانع بالعاشر من رمضان، أن مصر مستقبلنا الكبير لضمان نمو الاقتصاد لا بد وأن تعتمد على القطاعات الإنتاجية " الزراعة - السياحة- الصناعة- الاتصالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.