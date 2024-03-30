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رئيس الوزراء: الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولى ستصل الأسبوع القادم

السبت، 30 مارس 2024 02:08 م
رئيس الوزراء: الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولى ستصل الأسبوع القادم الدكتور مصطفي مدبولي
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة، قائلا: "الأمور رجعت لطبيعتا ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية"، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.

وأوضح رئيس الوزراء، أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة، موضحا أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل .

وأوضح إنه زار 5 مصانع متواجدة بالعاشر من رمضان، وبهم مصنعين لكبرى شركات العالم، وهو رسالة ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى.







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