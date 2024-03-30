اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 04:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

خالد الطوخى ينعى شقيق د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى

السبت، 30 مارس 2024 02:40 م
خالد الطوخى ينعى شقيق د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد الطوخى
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ببالغ الحزن والأسى رحيل الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

pr (2)

وأعرب  خالد الطوخى، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، موجها خالص العزاء للدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله.

وأكد خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن المجتمع الأكاديمي فقد واحد من رجاله المتميزين، فالدكتور الراحل ذخرت حياته بالعديد من الإنجازات العلمية والبحثية، وظل معطاء للعلم طوال حياته.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد نشرت منشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله.. الأستاذ الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد.. شقيق السيد الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي".

pr (1)
 

 







خالد الطوخى

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد

الدكتور محمد أيمن عاشور

وزير التعليم العالي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة