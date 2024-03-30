خاطرة عن استقبال ليلة القدر بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، خاطرة عن استقبال ليلة القدر بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، للشيخ حاتم البري، إمام وخطيب المسجد، بحضور عدد كبير من المصلين.

وأكد الشيخ حاتم البري، إمام مسجد الدسوقي، ليلة القدر تنزل القرآن فيها، وهي المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليلة كثيرة البركة والرحمة. هذه الليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث الليل والنهار. إن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر.

وأضاف البري، من أفضل القربات في هذه الليالي العظيمة التكافل والتراحم والبذل والعطاء وقضاء الحوائج والإنفاق في سبيل الله، حيث تتجسد معاني الرحمة والرأفة والإنسانية في هذه الأوقات الفاضلة، حيث يقول الحق سبحانه: {وَسَارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ من رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنَا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا) ويقول صلى الله عليه وسلم): (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا).