اليوم السابع
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حياة كريمة بالقليوبية تنظم إفطارا جماعيا لمسلمى وأقباط شبرا الخيمة.. صور

السبت، 30 مارس 2024 07:57 م
حياة كريمة بالقليوبية تنظم إفطارا جماعيا لمسلمى وأقباط شبرا الخيمة.. صور الإفطار الجماعى
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، إفطار جماعي جمع المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، بحضور 2000 شخص من الأهالي والأطفال والشباب والشيوخ والقساوسة احتفالا بصوم رمضان وصوم العذراء، حيث جرى إعداد وجبات صيامي للأخوة للأقباط ووجبات عادية للمُشاركين من المسلمين.

وفي هذا السياق أوضح العقيد أحمد عيد رئيس مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، أن الإفطار جمع أقطاب الأمة، حيث تواجد الأقباط والمسلمين على مأدبة واحدة بحضور أعضاء ومتطوعي المؤسسة الذين نظموا الاحتفالية بمشاركة الشخصيات العامة بشبرا الخيمة والجمعيات المختلفة وشباب وأهالي المنطقة، مشيرا إلى أن الهدف من الإفطار هو نشر السعادة والبهجة، من خلال أنشطة عديدة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، بمُشاركة رموز المجتمع المدني والشخصيات الدينية ومسؤولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح رئيس حياة كريمة بالقليوبية، أن الفعاليات شارك فيها 2000 شخص، وضمت أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، كما جرى توزيع هدايا وألعاب تعليمية، توعية بمخاطر التدخين والإدمان وألعاب تعليمية وندوة دينية وأنشطة ترفيهية.

وبدوره أشار مصطفى السيد منسق حياة كريمة بالقليوبية، أن هذه الأنشطة تأتي ضمن مبادرة السعادة التي أطلقتها حياة كريمة في رمضان، وتضم عددا كبيرا من الخدمات التنموية، بما يسهم في النهاية بضمان حياة كريمة لكل مواطن في جميع محافظات مصر ومنها محافظة القليوبية، موضحا أن قوافل السعادة تستهدف نشر البهجة والسعادة على وشوش الأطفال، وتتضمن ورش عمل وأنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار بشكل ترفيهي للكبار والأطفال، ورسم على وجوه الأطفال، وتوزيع هدايا وألعاب.

الافطار الجماعى
الافطار الجماعى

 

الافطار
الافطار

 

جانب من الافطار الجماعى
جانب من الافطار الجماعى

 

حفل الافطار
حفل الافطار

 







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