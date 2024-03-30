حصاد الوزارات.. التعليم: فتح باب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس اليابانية قريبا

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم: إتاحة التقديم فى المسابقة التكميلية للمعلمين بدءا من يونيو المقبل

وزارة الزراعة: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية فى الربع الأول من 2024

المديريات التعليمية: تصحيح امتحان شهر مارس لصفوف النقل لإعلان النتائج للطلاب

وزير الإسكان يُتابع مشروعات الصرف الصحى لخدمة قرى "حياة كريمة" بدمياط

وزارة الصحة تكشف تفاصيل هامة عن إصابة الأطفال بالرمد الربيعى

وزارة التعليم: فتح باب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس اليابانية قريبًا

وزير الزراعة: رفع القيود الفنية المفروضة على الصادرات الزراعية المصرية

وزارة التعليم العالى: فتح باب التقدم لبرامج المنح للباحثين في إيطاليا وتايلاند

وزارة الزراعة: تطوير قدرات المعامل المعتمدة دوليا لحصر ومكافحة العفن البنى

‫وزارة الزراعة: التحول الرقمى يقلل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة