تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.. صندوق النقد يكمل مراجعتى قرض مصر (إنفوجراف)

كتب: أحمد يعقوب

انتهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصرى ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولى فى بيان صحفى، إن الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادى لمصر، يتيح صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالى.



صندوق النقد يكمل مراجعتى قرض مصر

وقال صندوق النقد الدولى إن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، حيث تركز على تحقيق نظام سعر الصرف المرن، ودعم القطاع الخاص ليكون قائدا للنمو الاقتصادى.