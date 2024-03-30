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تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.. صندوق النقد يكمل مراجعتى قرض مصر (إنفوجراف)

السبت، 30 مارس 2024 01:00 ص
تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.. صندوق النقد يكمل مراجعتى قرض مصر (إنفوجراف) صندوق النقد يكمل مراجعتى قرض مصر
كتب: أحمد يعقوب

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انتهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصرى ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولى فى بيان صحفى، إن الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادى لمصر، يتيح صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالى.

صندوق النقد يكمل مراجعتى قرض مصر
صندوق النقد يكمل مراجعتى قرض مصر

وقال صندوق النقد الدولى إن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، حيث تركز على تحقيق نظام سعر الصرف المرن، ودعم القطاع الخاص ليكون قائدا للنمو الاقتصادى.







صندوق النقد

قرض صندوق النقد

قرض مصر

المراجعة الأولى والثانية

اليوم السابع بلس




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