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تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين بتغير العملات لـ18 أبريل

السبت، 30 مارس 2024 03:16 م
تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين بتغير العملات لـ18 أبريل محكمة- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 23 أبريل.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

 


 







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