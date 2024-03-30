اليوم السابع
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السبت، 30 مارس 2024 05:19 ص
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انطلاق النسخة الأولى من إفطار أكتوبر الجديدة يؤكد قيم الوحدة الوطنية

السبت، 30 مارس 2024 05:15 ص
انطلاق النسخة الأولى من إفطار أكتوبر الجديدة يؤكد قيم الوحدة الوطنية الأب انطونيوس راعى كنيسة زهراء أكتوبر الجديدة
أحمد طنطاوى

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طالما كان الاجتماع على مائدة طعام واحدة من علامات الصداقة وتمتين أواصر الود بين أعضاء الجماعة البشرية في عدد من ثقافات العالم، وفى مصر تقترن هذه العلامة بأيام جليلة لها عند المصريين قدسيتها، حيث تنتشر الموائد الجماعية في شهر رمضان المبارك لتصبح من التقاليد المصرية الأصيلة المعبرة عن تلاحم المصريين وتماسكهم، وتجديدهم لأواصر الود بين الأهل والجيران، ومنذ أيام تابعت مصر والعالم إفطار المطرية الذى بات حدثا كبيرا يحضره حشد من غير المصريين وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر، ويوما بعد يوم تتأصل هذه العادة وتنتشر فى ربوع مصر لتعكس خصائص الشعب القديم عاش مرابطا على جانبي النيل.

ورغم أن منطقة أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقا)، هي تجمع عمرانى جديد يعود نشأته للعام 2018 بأحيائه الأربع (أ وب وج ود)، إلا أن تدشين هذا الإفطار ظل حلما يراود السكان منذ العام الأول لهم في المنطقة، يتأهبون كل عام لإطلاق النسخة الأولى منه، وهذا العام تمكنوا من جمع شمل المسيحيين والمسلمين رجال دين ومواطنين على مائدة واحدة، تؤكد روابط الوحدة الوطنية والود والاحترام بين الأقباط مسلمين ومسيحيين.


شهدت المائدة ـ التي أقيمت أمام مدرسة قطاع (أ) حضور الأب انطونيوس راعى كنيسة أبو موسى الأسود بزهراء أكتوبر الجديدة، وعدد من رموز الكنائس الوطنية المصرية والمواطنين المسيحيين، كما شهدت حضور رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة المهندس طارق الجيوشى ووكيل المجلس دكتور محمد عبد المنعم وعضو مجلس أمناء أكتوبر الجديدة السابق الأستاذ علاء موسى، وجمعا غفيرا من المواطنين والأسر، الذين حرصوا على المشاركة وإنجاح الحدث، وعبر عدد منهم عن سعادتهم الغامرة به، ورغبتهم في أن يجتذب ـ في نسخه القادمة ـ جمعا أكبر ليس من سكان المنطقة فحسب، بل من المحافظة ومن خارجها.

3 الحضور من كل الأعمار
3 الحضور من كل الأعمار

 

17ـ توزيع الوجبات
17ـ توزيع الوجبات

 

أسر منطقة أكتوبر الجديدة فى الإفطار
أسر منطقة أكتوبر الجديدة فى الإفطار

 

الأب انطونيوس راعى كنيسة زهراء أكتوبر الجديدة
الأب انطونيوس راعى كنيسة زهراء أكتوبر الجديدة

 

الاستعداد لانطلاق الحدث
الاستعداد لانطلاق الحدث

 

الأسر المصرية
الأسر المصرية

 

الأهل والأصدقاء
الأهل والأصدقاء

 

الحضور من الأهالى
الحضور من الأهالى

 

الحضور وصور تذكارية
الحضور وصور تذكارية

 

السعادة على الوجوه
السعادة على الوجوه

 

العائلات المصرية فى الإفطار
العائلات المصرية فى الإفطار

 

الفرحة بنجاح النسخة الأولى من الحفل
الفرحة بنجاح النسخة الأولى من الحفل

 

القيادات الشعبية فى المقدمة
القيادات الشعبية فى المقدمة

 

المرأة المصرية
المرأة المصرية

 

المرأة لمصرية دائما فى المقدمة
المرأة لمصرية دائما فى المقدمة

 

تجهيز الموائد بالوجبات
تجهيز الموائد بالوجبات

 

تجهيز الوجبات وتوزيعها
تجهيز الوجبات وتوزيعها

 

تجهيز الوجبات
تجهيز الوجبات

 

توزيع الوجبات (2)
توزيع الوجبات (2)

 

توزيع الوجبات
توزيع الوجبات

 

حضور مكثف من الأهال
حضور مكثف من الأهال

 

حضور مكثف من المواطنين
حضور مكثف من المواطنين

 

حضور مكثف
حضور مكثف

 

رموز الكنيسة المصرية يشاركون إخوتهم المسلمين
رموز الكنيسة المصرية يشاركون إخوتهم المسلمين

 

قبيل الإفطار بقليل
قبيل الإفطار بقليل

 

قبيل الإفطار
قبيل الإفطار

 

منظمو الحدث
منظمو الحدث

 







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افطار المطريه

افطار رمضان

موائد الرحمن

800 فدان




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