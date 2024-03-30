اليوم السابع: 7 مكاسب للموافقة على تمويل مصر بـ8 مليارات دولار

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 7 مكاسب للموافقة على تمويل مصر بـ8 مليارات دولار

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صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5%.. 7 مكاسب للموافقة على تمويل مصر بـ8 مليارات دولار.. 1 - دعم الثقة فى الاقتصاد 2 - زيادة الاستثمارات الأجنبية 3 - التدفقات الدولارية 4 - ارتفاع الاحتياطى الأجنبى 5 - ارتفاع قيمة الجنيه 6 - تحسين التصنيف الائتمانى 7 - زيادة معدل النمو الاقتصادى

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بعد الموافقة على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.. الصندوق يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر إلى %4.5 العام المالى المقبل «2024 - 2025» و6.9 شهر معدل تغطية الاحتياطى الأجنبى للواردات

«المالية»: برنامج الإصلاح يحظى بدعم من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية بأكثر من 20 مليار دولار.. نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادى بسياسات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل اعتبارا من موازنة هذا العام



