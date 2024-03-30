المتحدث باسم الكرملين: بوتين منزعج للغاية بسبب الهجوم الإرهابى بكروكوس

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم السبت،إنه رغم اتخاذ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مظهرًا خارجيًا صارمًا،إلا أنه منزعج للغاية مما حدث فى بلاده مؤخرًا، بما فى ذلك الهجوم المميت الذى وقع الأسبوع الماضى على قاعة حفلات بمنطقة كروكوس .



وأشار بيسكوف فى تصريحات صحفية - نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن " بوتين يأخذ هذه المآسى على محمل الجد، لكن لمجرد عدم رؤية الدموع على وجهه لا يعنى أنه لم يصب بأذى، وأشك فى أن أى شخص، بما فى ذلك أنت وأنا، يعرف ما بداخله بسبب هذه الاضطرابات ".

يذكر أنه فى مساء يوم 22 مارس، استهدف هجوم قاعة للحفلات الموسيقية فى كراسنوجورسك التى تقع خارج حدود مدينة موسكو مباشرةً، ووفقا لأحدث البيانات، أسفر الهجوم عن مقتل 144 شخصا، وإصابة 551 آخرون .



وتم القبض على المسلحين الأربعة ، بينما يعتقد أن 5 آخرين ساعدوهم، وفقا للمحققين ، حيث أعلنت لجنة التحقيق الروسية إن الجناة على صلة بالقوميين الأوكرانيين .