"القومي للمرأة" يجهز 500 وجبة لقرى حياة كريمة ويدرب الفتيات على إعداد الولائم

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، إعداد المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ 500 وجبة، توزع على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وتدريب السيدات على طهي الطعام وإعداد الولائم، إضافة لتقديم ما تطهية الفتيات للأسرة الأولى بالرعاية، كوجبة إفطار، بمتابعة وإشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة جاكلين بشرى، وفريدة المزين المقررين المناوبين، والدكتورة ماجدة عمر، وعفاف الجمل، وشاهندا كمال من فرع المجلس.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، يحرص على تدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة، من 4 مراكز " كفر الشيخ، والحامول، وسيدي سالم، ودسوق، طوال شهر رمضان، يستقل الفرع الفتيات بمقر الهلال الأحمر، بكفر الشيخ للتدريب على يد الشيف سعيد محمد عبدالفتاح، وتتكون الوجبة من أرز وكبده، وبطاطس مطبوخ، وربع فرحة، وتتنوع الوجبة من يوم لآخر.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، نستهدف خلال المبادرة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، تدريب 900 سيدة وفتاة من قرى حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، إضافة لتقديم 15 ألف وجبه، للاسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقري حياة كريمة، موجهة الشكر للدكتورة ماي مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة على تلك المبادرة المتميزة، ولكل المسئولين بالمجلس بالقاهرة على المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة في المحافظات.

وأضافت أماني شاكر، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف الأساسي من تلك المبادرة، ليس تعليم السيدات فنون الطهي فقط، ولكن إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، تتبناها كل سيدة من المتدربات، لتساعد أسرتها في احتياجاتهم من النفقات.

وأكدت شاكر، أن هذه المبادرة مستمرة لنهاية شهر رمضان، وعقب تدريب السيدات اليومي يتم تقديم 500 وجبة للأسر الأولى بالرعاية بقري مراكز كفر الشيخ وسيدي سالم ودسوق ومطوبس، كأحد مخرجات المبادرة، مشيرة إلى أنها توجه الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكل المشاركات من فرع المجلس القومي للمرأة، لتدريب السيدات، كيفية طهي الولائم والحفلات.



الفتيات المشاركات في المطبخ



الفتيات المشاركات



تجهيز البطاطس ووضع التدبيلة عليها



تدبيل الفراخ قبل طهييها



تسوية الفراخ وتجهيز الوجبات



تقطيع الطماطم



جانب من الحضور من العضوات



جانب من الحضور