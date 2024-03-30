اليوم السابع
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السبت، 30 مارس 2024 03:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشرطة الهولندية تعلن تحرير رهائن تم احتجازهم فى ملهى ليلى واعتقال المشتبه فيه

السبت، 30 مارس 2024 03:05 م
الشرطة الهولندية تعلن تحرير رهائن تم احتجازهم فى ملهى ليلى واعتقال المشتبه فيه الشرطة الهولندية
وكالات

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أعلنت الشرطة الهولندية اليوم تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم فى ملهى ليلي واعتقال المشتبه فيه، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلنت الشرطة الهولندية احتجاز عدد من الأشخاص كرهائن في بلدة إيده، ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم، أو سبب الاحتجاز والجهة التى قامت باحتجاز الرهائن.

وقالت الشرطة في بيان على منصة "إكس": "تجري عملية احتجاز رهائن مرتبطة بعدد من الأشخاص في مبنى وسط بلدة إيده".

وذكرت الشرطة بأنها أقامت طوقا أمنيا في محيط مقهى، بينما يتم إجلاء سكان نحو 150 منزلا إلى مكان آمن.







هولندا

رهائن

احتجاز رهائن




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