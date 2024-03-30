"التحالف الوطنى" بالفيوم يقيم إفطارا جماعيا لعمال الوحدات المحلية في إطسا

الفيوم – رباب الجالى

أقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم، برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام للتحالف بالمحافظة، إفطارا جماعيًا، لعمال الوحدات المحلية لمركز ومدينة إطسا.

وأقيم الإفطار بقاعة الاجتماعات الكبرى، اليوم، بديوان عام مركز إطسا، في إطار خطة المشاركة المجتمعية والتغطية المتكاملة لمؤسسة جمال الجارحي، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتبنى تحت مظلة التحالف، مبادرة مطبخ الخير، لتقديم مليون وجبة إفطار ساخنة للأسر الأولى بالرعاية في القرى، والمدن، وعمال النظافة في الشوارع، وعمال الخدمات المعاونة في المصالح، والهيئات الحكومية.

حضر الإفطار، كل من الإعلامي عبد الحكيم اللواج، عضو الأمانة العامة للتحالف بمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة إطسا، ومحمد الماوي، نائب رئيس المدينة، ومحمد أبو القاسم، نائب رئيس المركز، وعبد الحميد التومي، سكرتير عام المجلس.