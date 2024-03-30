اليوم السابع
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الإمارات: الحبس وغرامة مليون درهم عقوبة خطاب الكراهية

السبت، 30 مارس 2024 05:06 م
الإمارات: الحبس وغرامة مليون درهم عقوبة خطاب الكراهية النيابة العامة فى الإمارات
إيمان حنا

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أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة فى الإمارات "وعي"، أن عقوبة خطاب الكراهية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) درهم ولا تزيد على (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث تطبق العقوبة على كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل. وفق "الإمارات اليوم".

تأتى هذه العقوبة طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

وجاء نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.







خطاب الكراهية

عقوبة خطاب الكراهية فى الامارات

اخبار الامارات




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