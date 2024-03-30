اعترافات لصوص أبواب المقابر فى المحلة: نفذنا 19 جريمة بأسلوب الخلع

كتب سليم على

أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المحلة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكابهم 19 واقعة سرقة بأسلوب الخلع، وضبط وبحوزتهم 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية، سلاح أبيض، الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.