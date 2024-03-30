اعترافات المتهمين بقتل صديقهم وحرق جثته بدار السلام: رفض يدفع الفلوس اللى عليه

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهم بقتل شاب على يد 3 أشخاص بمنطقة دار السلام، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معهم، حيث كشف المتهمين أن المجنى عليه كانت توجد بينه وبينهم معاملات مالية، وأن لديهم عنده مبلغ مالي كان يتوجب سداده في وقت سابق، إلا أن الضحية رفض تسديد المبلغ ورده لهم، فتوجهوا إليه في منزله لطلب المستحقات المالية عليه فنشت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدى.

وأضاف المتهمين أنهم قاموا بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب المبرح وأسقطوه أرضا، مضيفين أنهم أيضا اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء وأحدثوا به عدة إصابات بالغة فارق الحياة على أثرها قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، موضحين أنهم بعد تأكدهم من وفاة الضحية قرروا التخلص من جثته لإخفاء جريمتهم، فقاموا بإضرام النار في الجثة ثم وضعوه داخل جوال وألقوه داخل صندوق قمامة بعيدا عن المنطقة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع أحد الأشخاص قتيلا خلال مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، على الفور انتقل رجال الأمن، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، كما تبين من خلال الفحص الأولي أن الضحية به طعنات متفرقة بمنطقة الصدر.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية على خلفية وجود خلافات مالية بينهما، تعدى كلا منهما على الآخر، ما أثار حفيظة المتهم وقرر التخلص من صديقه القتيل.

وبأعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة اعترب بارتكاب الجريمة.