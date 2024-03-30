اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مارس 2024 08:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

السبت، 30 مارس 2024 08:30 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا انقلاب ميكروباص - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة،بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل بني حسن بمركز أبوقرقاص

انتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تأمين الطرق، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة وتسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.
 







مديرية الامن

حوادث

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة