إصابة 4 سيدات من قرية واحدة فى حادث انقلاب توك توك بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

أصيبت 4 سيدات مقيمات بقرية واحدة فى محافظة الفيوم ، اليوم، فى حادث انقلاب توك توك بالطريق السياحى لبحيرة قارون أمام قرية شكشوك، وجرى نقل المصابات بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق السياحى لبحيرة قارون أمام قرية شكشوك ، نتج عنه إصابة 4 سيدات، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق الإسعاف ، بسيارتين إلى موقع الحادث وتم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى ابشواى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: لوحظ عبد العزيز 55 عامًا، مصابه اشتباه كسر بالقدم اليسرى ، وحملات وهدان 50 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونبوية عبد الوهاب 51 عامًا، مصابه بكدمات وسحجات متفرقه، و هويدا زهران 37 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بقرية المشرك قبلى، بمركز الشواشنة بمحافظه الفيوم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.