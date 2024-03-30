أعمال خير العندليب في ذكرى وفاته.. أدخل الكهرباء لبلده وتبرع لبناء جامعة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، بعنوان "دخل الكهرباء لبلده واتبرع لبناء جامعة الزقازيق.. حكايات أعمال الخير للعندليب عبد الحليم حافظ لا تنتهي بين أهل بلده"، ذلك من داخل قرية الحلوات التابعة لمركز الابراهيمية محافظة الشرقية، لإحياء الذكرى 47 لرحيل العندليب الأسمر.

قال محمد غينم الرجل السبعيني، إنه عاصر الفنان عبد الحليم حافظ، وشاهده عدة مرات خلال زيارته للقرية، حيث هو الذي ساهم في تأسس وحدة الصحية، كما قام بشراء ماتور ديزيل لتوليد الكهرباء وأعمدة إنارة، وذلك لإنارة شوارع القرية والبيوت، لتكون أول قرية تدخلها الكهرباء على مستوى المركز، وكذلك مياه الشرب، كما تكفل بعدد من الأسر البسيطة وساهم في تزوايج الفتيات اليتميات.

ويعتبر العندليب الأسمر من أهم المطربين العرب في القرن العشرين، واسمه الحقيقي (عبد الحليم علي إسماعيل شبانة)، ولد في قرية الحلوات التابعة لمحافظة الشرقية في 21 يونيو 1929، وبعد وفاة والديه قبل إتمامه لعامه الأول، إنتقل للعيش مع خاله، وإلتحق في عام 1943 للدراسة في قسم التلحين التابع لمعهد الموسيقى العربية، وعمل بعد التخرج مدرسًا للموسيقى لمدة 4 سنوات، ثم ترك التدريس وإلتحق بفرقة اﻹذاعة الموسيقية، ثم أجيز بعدها للغناء في اﻹذاعة في عام 1951، وقدم على مدار مسيرته الفنية التي قاربت 25 عاما اكثر من 230 أغنية عاطفية و وطينة، و توفي بعد صراع مع المرض في 30 مارس 1977.





فيلا عبد الحليم (1)



فيلا عبد الحليم (2)



فيلا عبد الحليم (3)



فيلا عبد الحليم (5)