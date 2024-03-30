أحمد يعقوب: تكامل الزراعة والصناعة يدعم هدف الـ145 مليار دولار صادرات

كتبت - ريهام الباشا

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن التكامل بين قطاعى الزراعة والصناعة عبر الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية إلى 14 مليون فدان ودعم قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية، من شأنه أن يحقق هدف الوصول بالصادرات المصرية للخارج تدريجيا إلى 145 مليار دولار عام 2030.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، للمصانع فى مدينة العاشر من رمضان تبعث بعدة رسائل مهمة أبرزها دعم القطاع الخاص والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية وجذب تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستهدف نحو 15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر سنوياً.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية تركيز الاستثمارات فى قطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة لأنها تعمل على زيادة الموارد الدولارية لمصر وتحقق قفزة فى قطاع التصدير لأكثر من 150 دولة فى 3 قارات ترتبط مصر بها بالعديد من الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستراتيجية.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن الدولة المصرية تعمل على رفع جودة المنتج المحلى وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية عبر التوسع فى إنشاء المصانع وجذب الشركات متعددة الجنسيات لإقامة مشروعات فى المناطق الصناعية فى مختلف المحافظات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتوسع فى إقامة الممرات اللوجستية والربط بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر والمتوسط لتسهيل نقل البضائع.



