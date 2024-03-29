40 طالبا وطالبة يشاركون فى مسابقة تنس الطاولة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن نتائج مسابقة تنس الطاولة، والتي أقيمت بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية،وأسفرت عن فوز كلية التمريض بالمركز الأول، والطب بالمركز الثاني، وطب الأسنان بالمركز الثالث، والعلاج الطبيعي بالمركز الرابع.

فيما كشف الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن أسماء الطلاب الفائزين وهم :

المركز الأول الطالب خالد ماجد عباد، المركز الثاني الطالب أحمد أشرف عبد القادر، المركز الثالث الطالب أحمد محمد عبد النبي، والمركز الرابع الطالب عبد الرحمن أمين محمد.

ونظم مسابقة تنس الطاولة إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والذي أشار إلى أن المسابقة شارك بها 40 طالب وطالبة يمثلون جميع كليات الجامعة الأهلية، وقام بالتحكيم للمسابقة الكابتن ياسر عبد المجيد، والكابتن حمزة أحمد ياقوت، كما شارك في تنظيم البطولة من الطلاب كلا من منة نصر كلية علوم صحية، ومحمد سليم عبدالباري كلية التجارة الدولية.

