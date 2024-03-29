يوم الأرض.. وقفات ومسيرات فى مخيمات فلسطينية بلبنان دعما لقطاع غزة

وكالات

يوم الأرض.. شهدت بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان، مسيرات ووقفات شعبية، إحياءً ليوم الأرض الذى تحل ذكراه السبت 30 مارس وأيضا دعماً لأهالى قطاع غزة وتنديداً باستمرار حرب الإبادة على القطاع المحاصر.

شارك مئات اللاجئين الفلسطينيين فى مخيم عين الحلوة بصيدا جنوبى لبنان فى مسيرة دعا إليها ونظمها الحراك الفلسطينى الموحد المستقل، دعماً لأهالى قطاع غزة واحياء لذكرى يوم الأرض الخالد.

وفى مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين فى صيدا جنوبى لبنان شارك المئات فى وقفة، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات الدعم والإسناد لأهالى قطاع غزة، والتأكيد على تمسك اللاجئين بتأييد المقاومة كحق مشروع فى مواجهة الإبادة.

وفى مخيم برج الشمالى بمدينة صور جنوبى لبنان، خرجت مسيرة بعنوان "النصر الأكيد" شاركت فيها المؤسسات والجمعيات والأندية والأطر الكشفية، إحياء ليوم الأرض الفلسطينى ، ودعماً لأهالى قطاع غزة.

وخرجت دعوات من قبل الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الاجتماعية والأهلية ليكون يوم السبت، يوماً لإحياء يوم الأرض الفلسطينى الخالد بمسيرات شعبية وإقامة الفعاليات الوطنية، ورفع أصوات النصرة والدعم لأهالى قطاع غزة فى وجه حرب الإبادة المتواصلة منذ 6 أشهر.