وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة على الحد من مشاهد التعاطى فى دراما رمضان 2024

كتب: مدحت وهبة تصوير حسين طلال و أشرف فوزى

توجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالشكر للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها البارز في الحد من مشاهد التعاطي في دراما شهر رمضان 2024، حيث أظهرت نتائج المرصد الإعلامي للصندوق تراجع مشاهد التعاطي لتصل إلى 0,3%، بينما وصلت مشاهد التدخين إلي أقل من 3% من إجمالي المشاهد الزمنية للدراما في أول 10 أيام من دراما رمضان هذا العام بعدما كانت مشاهد التدخين والمخدرات تصل إلى 13% في عام 2014 من إجمالي المساحة الزمنية لدراما شهر رمضان، كما توجهت بالشكر لشركة ميديا هب على تنفيذ حملة أنت أقوى من المخدرات .

وأضافت الوزيرة أنه تم استطلاع رأي الفئات المستهدفة من حملة أنت أقوى من المخدرات، قبل إطلاقها ومعرفة تأثيرها عليهم، وتم تطوير الحملة في ضوء آرائهم ومُقترحاتهم لضمان تعظيم أثر الحملة علي هذه الفئات، وأنه مع القناعة الكاملة بقدرة الإعلام والدراما على تشكيل فكر ووجدان أطفالنا وشبابنا وتوجيه وتقويم السلوك في إطار غير مباشر وجذاب؛ خاصة في قضية التعاطي والإدمان والتي يستقي 72% من الشباب معلوماتهم بشأنها من الإعلام؛ لاسيما الدراما المصرية وفقاً لبحث أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عام 2017، ولذلك تم تطبيق أكبر برنامج وقائي شمل خلال هذا العام الدراسي وحده ما يقرب من 9 آلاف مدرسة من خلال لقاءات الاتصال المُباشر، وأدلة العمل التدريبية، شارك فيه ما يقرب من 3 آلاف متطوع .



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة والتي تنفذها شركة ميديا هب لصندوق مكافحة الإدمان، وذلك بحضور محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية.

الدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والإعلامي جابر القرموطى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والدكتورة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع



محمد السعدي خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب



الدكتور عمرو عثمان خلال استعراض نتائج حملة انت اقوى من المخدرات فى مراحلها السابقة

الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تتوسط الكاتب الصحفى مدحت وهبه والكاتبة الصحفية دينا شرف الدين



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير البوم السابع خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج ومحمد السعدى



الكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع والإعلامية داليا أشرف والدكتورة سحر محسوب



خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات