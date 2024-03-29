وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 29 بيتًا من بيوت الله منها 22 مسجدًا جديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (29) مسجدًا اليوم الجمعة 29/3/2024م، منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (864) مسجدًا منها(679) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(185) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29 / 3 / 2024م عدد (11886) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (17) مليارًا و(30) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف دمياط
1. مسجد أبو الرزق – منشية ناصر – السعدية القبلية
مديرية أوقاف بنى سويف
2. مسجد الحسينى – عزبة غالى ناروس - ببا
مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد الشحايتة – الكوم الأحمر - البداري
4. مسجد الرضاونة – بانوب - ديروط
مديرية أوقاف الجيزة
5. مسجد الروضة – حدائق الأهرام
6. مسجد فؤاد حجاب – برويش - العياط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
7. مسجد الرحمة – قرية أم عزام – القصاصين
8. مسجد الفرقان – قرية الأبطال – القنطرة شرق
مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد الهداية – عزبة عبد المجيد صالح البستان – مركز الدلنجات
10. مسجد عزبة 9 – قرية أحمد علوية – زاوية صقر – مركز أبو المطامير
مديرية أوقاف المنوفية
11. مسجد الدوار – زاوية الناعورة – مركز الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم
12. مسجد الرضوان – أبجيج – مركز الفيوم
13. مسجد الهدى – السعدة العمدية – إطسا شرق
14. مسجد محمد عبد الله المليجى – هويدى - أبشواي
15. مسجد العمدة الجديد – الشيخ فضل – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الشرقية
16. المسجد الجديد – أبو رجب ناطورة – كفر صقر
17. مسجد عبد الكريم الضبيع – أباظة - فاقوس
18. مسجد الإيمان – السلاوى - الهجارسة – كفر صقر
19. مسجد عرب بلى – عزبة عرب بلى - الملاك – مركز أبو حماد
20. مسجد مركز شباب الصالحية القديمة - فاقوس
21. المسجد الكبير – كفر العدوى - فاقوس
مديرية أوقاف كفر الشيخ
22. مسجد طلبة سعد – الزوايدة – سيدى سالم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الفاروق عمر – الصعايدة - الزينية
2. مسجد الرحمن – أبو ريفو – رواج - البياضية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. مسجد الشرفاء – قرية الشرفاء – الساحل القبلى - بلطيم
4. مسجد السحايت الكبير - الحامول
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد عزبة نصير – بندر أبو المطامير
مديرية أوقاف أسيوط
6. مسجد المقاطعة – دير القصير – القوصية
7. مسجد عبد الرحيم عبد الحافظ – مدينة القوصية
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