وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 29 بيتًا من بيوت الله منها 22 مسجدًا جديدًا

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (29) مسجدًا اليوم الجمعة 29/3/2024م، منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (864) مسجدًا منها(679) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(185) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29 / 3 / 2024م عدد (11886) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (17) مليارًا و(30) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف دمياط

1. مسجد أبو الرزق – منشية ناصر – السعدية القبلية

مديرية أوقاف بنى سويف

2. مسجد الحسينى – عزبة غالى ناروس - ببا

مديرية أوقاف أسيوط

3. مسجد الشحايتة – الكوم الأحمر - البداري

4. مسجد الرضاونة – بانوب - ديروط

مديرية أوقاف الجيزة

5. مسجد الروضة – حدائق الأهرام

6. مسجد فؤاد حجاب – برويش - العياط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

7. مسجد الرحمة – قرية أم عزام – القصاصين

8. مسجد الفرقان – قرية الأبطال – القنطرة شرق

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد الهداية – عزبة عبد المجيد صالح البستان – مركز الدلنجات

10. مسجد عزبة 9 – قرية أحمد علوية – زاوية صقر – مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف المنوفية

11. مسجد الدوار – زاوية الناعورة – مركز الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرضوان – أبجيج – مركز الفيوم

13. مسجد الهدى – السعدة العمدية – إطسا شرق

14. مسجد محمد عبد الله المليجى – هويدى - أبشواي

15. مسجد العمدة الجديد – الشيخ فضل – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الشرقية

16. المسجد الجديد – أبو رجب ناطورة – كفر صقر

17. مسجد عبد الكريم الضبيع – أباظة - فاقوس

18. مسجد الإيمان – السلاوى - الهجارسة – كفر صقر

19. مسجد عرب بلى – عزبة عرب بلى - الملاك – مركز أبو حماد

20. مسجد مركز شباب الصالحية القديمة - فاقوس

21. المسجد الكبير – كفر العدوى - فاقوس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

22. مسجد طلبة سعد – الزوايدة – سيدى سالم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد الفاروق عمر – الصعايدة - الزينية

2. مسجد الرحمن – أبو ريفو – رواج - البياضية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. مسجد الشرفاء – قرية الشرفاء – الساحل القبلى - بلطيم

4. مسجد السحايت الكبير - الحامول

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد عزبة نصير – بندر أبو المطامير

مديرية أوقاف أسيوط

6. مسجد المقاطعة – دير القصير – القوصية

7. مسجد عبد الرحيم عبد الحافظ – مدينة القوصية