نيران مشتعلة من 4 أيام.. حريق مزرعة الإسماعيلية لسه شغال "فيديو وصور"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجري تليفزيون "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من موقع حريق مزرعة الإسماعيلية، حيث تستمر اشتعال النيران في المزرعة في اليوم الرابع على التوالي.

وكان قد اندلع حريق ضخم في مزرعة علي مساحة 5 أفدنة، بمنطقة الساتر، بعزبة الدواويس، بقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، منذ 4 أيام وما زالت النيران مشتعلة حتي الآن.

من جانبه قال مالك المزرعة إن الخسائر الأولية للحريق تقدر بـ10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن ضخامة الحريق وامتداد النيران بشكل سريع حال دون السيطرة على الموقف.

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية قد تلقَّت، مساء الثلاثاء الماضي، بلاغًا بنشوب حريق في مخلفات زراعية معاد تدويرها وذلك بقرية الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التعامل الفوري مع كافة الأحداث الطارئة، والاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وعلى الفور، تابع محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية تداعيات الحريق من خلال مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، حيث قامت أطقم الشبكة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، وسيارتين إسعاف؛ للسيطرة على الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين.



وأكد اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم التواصل مع مركز ومدينة القصاصين، للدفع بعدد 4 سيارات مياه و2 "لودر" لفتح الطريق والمساعدة في إطفاء الحريق، كما تم التواصل مع الحماية المدنية؛ للتأكد من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، والتي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، حول الحريق، لعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

