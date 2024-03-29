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نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق مزرعة بالدقهلية

الجمعة، 29 مارس 2024 12:18 ص
نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق مزرعة بالدقهلية نفوق ماشية - أرشيفية
الدقهلية- شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب في حظيرة مواشى بقرية الزهراء التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وأسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية ودابتين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في حظيرة مواشي بقرية الزهراء التابعة لمركز بلقاس.


وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق شب في حظيرة ملك المواطن رمضان عبدالعزيز جاد، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وأسفر الحريق عن نفوق 3 رؤوس ماشية ودابتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

 







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